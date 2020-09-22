В Вадинском районе мать-должница получила год исправительных работ

22.09.2020 | 16:12

Ранее судимую 23-летнюю жительницу Вадинского района Пензенской области наказали за неуплату алиментов.

В марте 2019 года женщину лишили родительских прав в отношении двухлетнего сына. Ребенка передали в приемную семью, а нерадивую мать обязали платить ¼ от заработка или иного дохода на его содержание. Однако сельчанка проигнорировала эти требования.

«За неуплату без уважительных причин алиментов женщина уже привлекалась к административной и уголовной ответственности, однако средства выплачивать не начала, на работу не устроилась, в центр занятости на учет не обратилась», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В итоге долг перед сыном превысил 117 000 рублей.

Суд приговорил сельчанку к году исправительных работ с удержанием 5 процентов от зарплаты. При этом трудоустройством гражданки займется уголовно-исполнительная инспекция.