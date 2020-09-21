В Пензе экс-работник салона сотовой связи раскрыл чужие данные

42-летнего пензенца, который раньше работал в салоне одного из операторов сотовой связи, подозревают в нарушении тайны телефонных переговоров.
Следствие установило, что мужчина, зная логин и пароль, из дома подключился к информационной системе, чтобы получить детализацию звонков абонента из другого региона.
Таким образом он выполнял заказ за денежное вознаграждение.
«Полученные сведения о входящих и исходящих сигналах соединений, дате, времени, продолжительности соединений, номерах абонентов злоумышленник передал третьему лицу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и закрепляют доказательственную базу.
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