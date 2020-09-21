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Криминал

В Пензе экс-работник салона сотовой связи раскрыл чужие данные

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42-летнего пензенца, который раньше работал в салоне одного из операторов сотовой связи, подозревают в нарушении тайны телефонных переговоров.

Следствие установило, что мужчина, зная логин и пароль, из дома подключился к информационной системе, чтобы получить детализацию звонков абонента из другого региона.

Таким образом он выполнял заказ за денежное вознаграждение.

«Полученные сведения о входящих и исходящих сигналах соединений, дате, времени, продолжительности соединений, номерах абонентов злоумышленник передал третьему лицу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и закрепляют доказательственную базу.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

в тюрьму наглеца!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

который раньше работал в салоне одного из операторов сотовой связи,
А оператора как наказали? Он допустил возможность, что бывший сотрудник имеет доступ, и то что доступ имеется с любого компьютера.

Гость||

Гость писал(a):

А оператора как наказали?
Никак очевидно.

Гость||

все кому не лень имеют доступ к персональным данным

Имя: Гость
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