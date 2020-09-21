В Пензе экс-работник салона сотовой связи раскрыл чужие данные

21.09.2020 | 16:45

42-летнего пензенца, который раньше работал в салоне одного из операторов сотовой связи, подозревают в нарушении тайны телефонных переговоров.

Следствие установило, что мужчина, зная логин и пароль, из дома подключился к информационной системе, чтобы получить детализацию звонков абонента из другого региона.

Таким образом он выполнял заказ за денежное вознаграждение.

«Полученные сведения о входящих и исходящих сигналах соединений, дате, времени, продолжительности соединений, номерах абонентов злоумышленник передал третьему лицу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и закрепляют доказательственную базу.