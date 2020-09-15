В Пензе парень с девушкой напали на иностранного студента

15.09.2020 | 18:41

Посчитав легкой жертвой иностранного студента. двое пензенцев напали на уроженца Туниса, 1994 года рождения.

«Неизвестные лица под выдуманным предлогом о его причастности к пропаже денежных средств у общего знакомого потребовали у него передачи им 450 000 рублей, а один из подозреваемых для большего устрашения потерпевшего применил в отношении него насилие, ударив несколько раз ногами и руками по телу», - сообщил старший следователь отдела ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Роман Казенов.

Испугавшись угроз, молодой человек отдал нападавшим 180 000 рублей, а также имущество стоимостью свыше 50 000 рублей, а потом обратился в полицию. Злоумышленников вычислили.

«Ими оказались двое жителей города Пензы: мужчина 1989 года рождения и девушка 1988 года рождения», - пояснил Роман Казенов.

Представителю сильного пола избрано в качестве меры пресечения заключение под стражу, а соучастница находится под подпиской о невыезде. За вымогательство им грозит до 7 лет лишения свободы.