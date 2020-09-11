В Лунинском районе осудили женщину, заставшую сожителя с любовницей

11.09.2020 | 16:46

В Лунинском районе осудили женщину, которая в порыве ревности избила любовницу сожителя.

9 июня в 22:30 сельчанка, вернувшаяся домой вместе с сыном и двумя знакомыми, застала пару в обнаженном виде на диване в зале.

Хозяйка позволила себе резкое нецензурное высказывание в адрес пришлой барышни, но та, видимо, не испытывая чувства стыда, спрыгнула с дивана, схватила женщину за волосы, пригнула ее голову и коленом ударила по лицу.

Униженная во второй раз сельчанка в долгу не осталась: попавшейся под руку ножкой от табурета она несколько раз стукнула незваную гостью по голове, а потом дважды ударила ее головой об пол.

После драки любовница попала в больницу № 6, где, по словам самой женщины, у нее диагностировали сотрясение головного мозга. Однако подтвердить это документально она не смогла.

Эксперт опроверг такое заявление: в медицинском учреждении пострадавшая провела всего 6 суток, тогда как курс лечения от сотрясения составляет как минимум 21 день.

Тем не менее обманутую сельчанку признали виновной в нанесении побоев, ей назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 60 часов, сообщается на сайте Лунинского районного суда.