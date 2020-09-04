В Сердобске неисправимого должника отправили в колонию-поселение

04.09.2020 | 11:56

38-летний житель Сердобска, задолжавший детям больше полумиллиона рублей, отправится в колонию-поселение.

Согласно решению суда, с 2016 года мужчина должен был выплачивать алименты на содержание двух дочек, 2008 и 2009 года рождения. Однако нерадивый отец, нигде не работая и злоупотребляя спиртным, деньги девочкам не перечислял.

В июне 2019 года за неуплату алиментов мужчину привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ.

Воздействия на сердобчанина это не оказало, алиментов его дочери так и не дождались. В ноябре 2019 года мужчина попал уже под уголовное преследование. Служители Фемиды приговорили его к 7 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года.

Однако и эта мера не повлияла на нерадивого родителя, который продолжил копить долг по алиментам, на 8 июня 2020 года составивший 605 119 рублей.

Горожанин в третий раз оказался на скамье подсудимых. Служителям Фемиды он пояснил, что до сих пор нигде не работает. Причину, по которой уклоняется от материальной поддержки детей, мужчина не назвал.

«При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о необходимости назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 месяца, по совокупности приговоров присоединить неотбытое и назначить 9 месяцев лишения свободы в колонии-поселении», - сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.