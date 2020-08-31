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Криминал

Незнакомка оставила пензячку без денег и одежды

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Хотела приобрести одежду через глобальную сеть, но в итоге лишилась собственных средств. Жительница Пензы стала жертвой мошенницы. На одном из интернет-сайтов она наткнулась на подкупающее объявление и связалась с продавцом.

«Сказала, какие товары меня интересуют. Я выбрала спортивный костюм и еще несколько вещей. Мы обговорили способ доставки, стоимость и что я хочу выбрать. Цена меня устроила», - рассказала потерпевшая.

А далее все развивалось по классической схеме, которую зачастую применяют злоумышленники. Доверчивая женщина перечислила неизвестной 7 450 рублей, но вещей так и не дождалась.

«После оплаты продавец пояснила, что свяжется с потерпевшей и продемонстрирует отправку товара, но на связь с заявительницей больше не выходила и на звонки не отвечала. После этого девушка обратилась с заявлением в полицию», - пояснила дознаватель ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Ольга Рассудова.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Личность человека, завладевшего средствами жительницы Пензы, устанавливают. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Установили.Комичка она,с Коми .

Комичка кинула Пензючку...

Имя: Гость
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