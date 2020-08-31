Незнакомка оставила пензячку без денег и одежды

Хотела приобрести одежду через глобальную сеть, но в итоге лишилась собственных средств. Жительница Пензы стала жертвой мошенницы. На одном из интернет-сайтов она наткнулась на подкупающее объявление и связалась с продавцом.
«Сказала, какие товары меня интересуют. Я выбрала спортивный костюм и еще несколько вещей. Мы обговорили способ доставки, стоимость и что я хочу выбрать. Цена меня устроила», - рассказала потерпевшая.
А далее все развивалось по классической схеме, которую зачастую применяют злоумышленники. Доверчивая женщина перечислила неизвестной 7 450 рублей, но вещей так и не дождалась.
«После оплаты продавец пояснила, что свяжется с потерпевшей и продемонстрирует отправку товара, но на связь с заявительницей больше не выходила и на звонки не отвечала. После этого девушка обратилась с заявлением в полицию», - пояснила дознаватель ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Ольга Рассудова.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Личность человека, завладевшего средствами жительницы Пензы, устанавливают. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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Установили.Комичка она,с Коми .
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