Незнакомка оставила пензячку без денег и одежды

31.08.2020 | 19:36

Хотела приобрести одежду через глобальную сеть, но в итоге лишилась собственных средств. Жительница Пензы стала жертвой мошенницы. На одном из интернет-сайтов она наткнулась на подкупающее объявление и связалась с продавцом.

«Сказала, какие товары меня интересуют. Я выбрала спортивный костюм и еще несколько вещей. Мы обговорили способ доставки, стоимость и что я хочу выбрать. Цена меня устроила», - рассказала потерпевшая.

А далее все развивалось по классической схеме, которую зачастую применяют злоумышленники. Доверчивая женщина перечислила неизвестной 7 450 рублей, но вещей так и не дождалась.

«После оплаты продавец пояснила, что свяжется с потерпевшей и продемонстрирует отправку товара, но на связь с заявительницей больше не выходила и на звонки не отвечала. После этого девушка обратилась с заявлением в полицию», - пояснила дознаватель ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Ольга Рассудова.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Личность человека, завладевшего средствами жительницы Пензы, устанавливают. Ему грозит до двух лет лишения свободы.