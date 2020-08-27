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Криминал

В Пензе мужчина сдал в комиссионку похищенный электротранспорт

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«Отдыхал, пил пиво, ел мясо, потом поехал домой, зашел в подъезд, взломал дверь и забрал гироскутеры», - по-простому рассказал о совершенном преступлении подозреваемый.

После обильных возлияний мужчине потребовалось продолжение банкета, но средств уже не осталось. Тогда страждущий решил взломать подсобку в одном из многоэтажных домов и похитить имущество, принадлежащее индивидуальному предпринимателю: сегвей, гироскутер и электросамокат.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, позволивших по горячим следам установить причастность к совершению данного преступления ранее судимого гражданина 1985 года рождения», - сообщил старший следователь ОП № 2 СУ УМВД России по г. Пензе Сергей Губин.

Все похищенное злоумышленник сдал в комиссионный магазин, а полученные 6 000 рублей потратил на такси, спиртное и закуску. Ясность ума вернулась к мужчине уже в полицейском участке.

«Сам в себя не могу прийти», - отметил он.

Теперь похитителю электротранспорта грозит до 5 лет лишения свободы.

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