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Криминал

В Пензе бабушка забрала внука у агрессивной матери

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Непедагогический подход к воспитанию своего ребенка применяла жительница Западной Поляны. Прокуратура Первомайского района поддержала государственное обвинение в отношении 25-летней жительницы Пензы.

«Она признана виновной в истязании в отношении своего 8-летнего сына. По делу установлено, что в апреле женщина неоднократно причиняла своему ребенку телесные повреждения руками и ногами, а также подручными предметами. В правоохранительные органы обратилась бабушка ребенка, которая обнаружила на внуке синяки и ссадины», - сообщил старший помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Александр Перфилов.

Мать свою вину признала, раскаялась, но суд был неумолим.

«Назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Кроме того, прокуратурой в районный суд направлено исковое заявление об ограничении в родительских правах указанной гражданки, которое рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время над несовершеннолетним установлена опека. Воспитанием ребенка занимается его бабушка», - пояснил Александр Перфилов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

В 17 родила,в 16 забрюхатила и что от неё ждать?

Гость||

Куда бабка в шашнадцать лет за дочкой смотрела? Только через девять годков сама поумнела.

Имя: Гость
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