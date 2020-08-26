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Криминал

На улице Свердлова в Пензе нашли подпольный игровой клуб

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В Пензе горожанину, организовавшему подпольный игровой клуб на улице Свердлова, грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Полицейским поступила оперативная информация о заведении под вывеской криптоклуба, где на самом деле стоят игровые автоматы. Правоохранители отправились туда для ее проверки.

Клуб располагался в подвальном помещении. Владелец предпринял все стандартные конспиративные меры, чтобы не допустить внутрь нежеланных гостей: вход оборудовали системой видеонаблюдения, дежуривший охранник осуществлял фейс-контроль, принимая решение о допуске посетителя.

«Несмотря на эти предосторожности организаторов, полицейским удалось проникнуть внутрь. Жесткие диски и ноутбук администратора заведения были направлены на экспертизу, по результатам которой установлено, что данное программное обеспечение предназначено для организации противоправной деятельности с выплатой вознаграждения по итогам игры», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

Игровые автоматы, системные блоки, а также черновые записи со списками клиентов и учетом прибыли изъяли.

Владельцем заведения оказался 46-летний пензенец. Постоянные посетители клуба сообщили, что денежный оборот хозяина составлял от 500 до нескольких тысяч рублей. Часть денег горожанин оставлял на содержание своего заведения, остальное забирал себе.

«По факту незаконной организации и проведения азартных игр возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - добавили в полиции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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