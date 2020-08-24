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Криминал

Два пензенца отправятся в колонию за торговлю мефедроном

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Суд вынес приговор двум жителям Пензы, признав их виновными в покушении на незаконный сбыт наркотика в крупном размере.

Установлено, что неработающие горожане, одному из которых 44 года, другому - 51, арендовали квартиру на улице Ново-Казанской. В феврале они через интернет приобрели оптовую партию мефедрона (синтетического наркотика) и расфасовали ее как минимум в 18 свертков общей массой около трех граммов.

Два пакета они продали пензенцам, которых в тот же день задержали сотрудники правоохранительных органов в других районах города. Впоследствии они были осуждены за незаконное приобретение наркотика без цели сбыта.

Установив место продажи мефедрона, правоохранители пришли в квартиру сбытчиков, где обнаружили и изъяли остатки этого вещества.

«Злоумышленники признали вину. Суд приговорил их к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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