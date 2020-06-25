В Земетчине нетрезвый хозяин убил надоедливого гостя

25.06.2020 | 10:13

В Пензенской области 53-летний ветеран боевых действий и инвалид осужден за убийство.

Криминальный инцидент произошел вечером 24 октября 2019 года. В гости к подсудимому, жившему в Земетчине, пришел 43-летний односельчанин. Мужчины выпили.

Когда хозяин попросил гостя покинуть его дом, чтобы отдохнуть, тот отказался. Собутыльники поссорились. Старший взял кухонный нож в левую руку и дважды ударил младшего в грудь.

Ранения оказались несовместимы с жизнью. Гость скончался на месте.

«Вину в совершенном преступлении злоумышленник признал и раскаялся в содеянном», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

К смягчающим обстоятельствам также отнесли противоправное поведение потерпевшего и наличие у подсудимого, являющегося ветераном боевых действий, инвалидности II группы. В результате ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В пользу матери погибшего взыскана компенсация морального вреда. Сумма не разглашается.

«Приговор в законную силу не вступил», - резюмировала Светлана Артамонова.