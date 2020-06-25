В Земетчине нетрезвый хозяин убил надоедливого гостя

В Пензенской области 53-летний ветеран боевых действий и инвалид осужден за убийство.
Криминальный инцидент произошел вечером 24 октября 2019 года. В гости к подсудимому, жившему в Земетчине, пришел 43-летний односельчанин. Мужчины выпили.
Когда хозяин попросил гостя покинуть его дом, чтобы отдохнуть, тот отказался. Собутыльники поссорились. Старший взял кухонный нож в левую руку и дважды ударил младшего в грудь.
Ранения оказались несовместимы с жизнью. Гость скончался на месте.
«Вину в совершенном преступлении злоумышленник признал и раскаялся в содеянном», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
К смягчающим обстоятельствам также отнесли противоправное поведение потерпевшего и наличие у подсудимого, являющегося ветераном боевых действий, инвалидности II группы. В результате ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.
В пользу матери погибшего взыскана компенсация морального вреда. Сумма не разглашается.
«Приговор в законную силу не вступил», - резюмировала Светлана Артамонова.
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