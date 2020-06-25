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Криминал

В Пензе уклонист заплатит за неявку в военкомат

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В Пензе 22-летний мужчина привлечен к ответственности за уклонение от призыва на военную службу.

«Следствием и судом установлено, что в октябре 2019 года жителю Пензы 1998 года рождения была вручена повестка о необходимости явки в военный комиссариат Октябрьского и Железнодорожного районов города для прохождения медицинской комиссии», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Молодой человек начал проходить медкомиссию. В конце декабря его уведомили, что 13 января он должен явиться для продолжения обследования. Однако он этого не сделал.

Пока шло предварительное следствие, горожанин признался, что не желает проходить срочную службу. Своей неявкой он надеялся отсрочить призыв.

«От подозреваемого поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Решением суда оно было удовлетворено», - уточнила Татьяна Махницкая.

В результате уклониста оштрафовали на 10 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

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