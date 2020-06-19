Сетевое издание|18+|Пятница|19 июн 2020|19:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

Пензячка лишилась двух миллионов, следуя рекомендациям мошенников

Печать

Не разговаривать с незнакомцами, представляющимися работниками банков, не перечислять деньги на номера сотовых телефонов, не устанавливать никакие приложения и не называть цифровых кодов - все эти полезные советы сотрудников полиции 42-летняя жительница областного центра проигнорировала и лишилась крупной суммы денег.

«Следуя рекомендации незнакомки, пензячка сняла со счетов трех своих карт 150 000 рублей и перевела их на счета пяти абонентских номеров мобильной связи», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Следом мошенники начали уверять женщину в том, что кто-то пытается оформить за нее кредит, и предотвратить это можно, только самой взяв заем. Так она и сделала, а затем перечислила 1 миллион рублей на счета 22 абонентских номеров.

«В следующие несколько дней гражданку продолжили беззастенчиво обманывать. Она поверила, что мошенники пытаются снять все ее сбережения со счетов в другом банке, и перевела эти средства на якобы безопасные счета, а также послушно установила на свой мобильный телефон приложение», - пояснила Ольга Евдокимова.

В итоге за четыре дня женщина лишилась двух миллионов рублей.

«Когда я осознала, что меня обманули, у меня возник вопрос: где были вообще мои мозги, когда я переводила деньги, веря каким-то незнакомым людям, просто голосу по телефону?» - отметила потерпевшая.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Личности тех, кто обманул пензячку, устанавливаются.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Она больная?

Гость||

Невероятно!!!!!

Гость||

может под гипнозом? Я девчонку от цыганок оттащила год назад.Она невменяема уже была.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В следующие несколько дней гражданку продолжили беззастенчиво обманывать.
Теперь смело голосуем за Конституцию.

Гость||

А в чем мошенничество ? Человек помог человеку,сказали спасибо,просто мы забыли слово доброта.

Гость||

и такие участвуют в голосовании?

Гость||

Теперь надо звонить ей от имени сотрудников полиции, и раскручивать на бабло для поиска жуликов.

Гость||

26 лет пропахав и денег нет даже на хлеб... ОТКУДА у идиотов такие деньги, а главное ГДЕ они их берут???

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте