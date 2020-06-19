Пензячка лишилась двух миллионов, следуя рекомендациям мошенников

19.06.2020 | 18:24

Не разговаривать с незнакомцами, представляющимися работниками банков, не перечислять деньги на номера сотовых телефонов, не устанавливать никакие приложения и не называть цифровых кодов - все эти полезные советы сотрудников полиции 42-летняя жительница областного центра проигнорировала и лишилась крупной суммы денег.

«Следуя рекомендации незнакомки, пензячка сняла со счетов трех своих карт 150 000 рублей и перевела их на счета пяти абонентских номеров мобильной связи», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Следом мошенники начали уверять женщину в том, что кто-то пытается оформить за нее кредит, и предотвратить это можно, только самой взяв заем. Так она и сделала, а затем перечислила 1 миллион рублей на счета 22 абонентских номеров.

«В следующие несколько дней гражданку продолжили беззастенчиво обманывать. Она поверила, что мошенники пытаются снять все ее сбережения со счетов в другом банке, и перевела эти средства на якобы безопасные счета, а также послушно установила на свой мобильный телефон приложение», - пояснила Ольга Евдокимова.

В итоге за четыре дня женщина лишилась двух миллионов рублей.

«Когда я осознала, что меня обманули, у меня возник вопрос: где были вообще мои мозги, когда я переводила деньги, веря каким-то незнакомым людям, просто голосу по телефону?» - отметила потерпевшая.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Личности тех, кто обманул пензячку, устанавливаются.