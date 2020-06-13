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Криминал

Водитель из Тюмени на пензенской трассе изменил госномер грузовика

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Одно движение руки - и буква превращается в другую: была С, стала О. 41-летний житель Тюменской области изменил символ на регистрационном знаке своего грузового автомобиля, чтобы не платить штрафы.

При мониторинге транспортного потока на территории Пензенской области сотрудники центра управления нарядами УМВД России по городу Пензе заметили метаморфозу и передали информацию в дорожно-патрульную службу.

«На водителя транспортного средства был составлен протокол по части 2 статьи 12.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (управление транспортным средством с видоизмененным государственным регистрационным знаком). Указанное нарушение водителем было устроено на месте после составления административного материала», - сообщил командир отдельного батальона ДПС УМВД России по г. Пензе Денис Канайкин.

За такое грубое нарушение правил дорожного движения мужчине грозит штраф в пять тысяч рублей или лишение права управления автомобилем на срок от одного до трех месяцев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А наши его накуканили!!! Молодцы.

Имя: Гость
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