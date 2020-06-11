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Криминал

Жители Богословки сообщили в полицию о наркопритоне

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О том, что в селе Богословка Пензенского района организован наркопритон, в полицию сообщили местные жители. Информация подтвердилась, стражи порядка задержали владельца «нехорошей квартиры» - мужчину 1974 года рождения.

«Созывал своих знакомых, потребителей наркотических средств, для совместного потребления и изготовления. Было установлено три эпизода, когда к данному человеку приходили потребители», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

Все четверо гостей также были задержаны. Экспертиза подтвердила: все находились в состоянии наркотического опьянения.

«В ходе обысковых мероприятий были изъяты вещества и предметы, указывающие на изготовление наркотического средства дезоморфин», - отметил Алексей Власов.

За организацию притона владельцу грозит до 4 лет тюрьмы, его гостям - арест на 15 суток.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

И в деревне наркопритоны. Самогонку не гонят наверно?

Имя: Гость
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