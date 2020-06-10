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Криминал

Молодого кузнечанина осудили за кражи и угрозу убийством

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В Кузнецке 23-летнему местному жителю вынесен приговор за ряд преступлений, которые были совершены в прошлом году.

Так, вечером 27 августа молодой человек незаконно проник в незапертую квартиру дома на улице Октябрьской и похитил мужскую сумку, в которой находились деньги, причинив владельцу ущерб на сумму 1 900 рублей. Он пытался обокрасть еще одну квартиру, но его увидела хозяйка. На вопрос, что мужчина делает в ее прихожей, он ответил, что ищет телефон, чтобы вызвать себе такси.

«13 сентября злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, через оконный проем проник в дом семейной пары, расположенный на улице Мичурина, и похитил сотовый телефон и продукты питания из холодильника - всего на сумму более 1 300 рублей», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Вечером 5 ноября молодой человек приехал к своей знакомой, которая живет в квартире на улице Чапаева в Пензе. Выпив, он вышел на лестничную площадку покурить. Гражданин вел себя шумно. На громкие звуки из соседней квартиры вышел ее хозяин с братом. Мужчины сделали кузнечанину замечание. В ответ на это он взял на кухне нож и, размахивая им, начал угрожать им убийством.

«Днем 22 ноября он же, будучи подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение (ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ), находясь в одном из магазинов в Кузнецке, похитил банку кофе и пять плиток шоколада - всего на сумму около 700 рублей», - добавила Татьяна Махницкая.

Известно, что ранее молодого человека уже судили за совершение кражи и преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. За новые нарушения закона его лишили свободы на три года.

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