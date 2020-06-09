Пьяный житель Белинского района сдавил шею полицейскому

09.06.2020 | 16:34

В Белинском районе осудили 33-летнего местного жителя, которого признали виновным в применении насилия в отношении полицейского.

Вечером 9 апреля мужчина выпивал дома и поссорился с женой, которая упрекала его в пристрастии к алкоголю. Пьяному супругу это не понравилось, и он стал вести себя агрессивно, так что женщине пришлось вызвать правоохранителей.

Прибывший участковый попытался утихомирить мужчину во дворе, но тот только сильнее распалился.

«Злоумышленник схватил участкового за шею и сдавил ее, причинив ему несколько кровоподтеков на задней поверхности шеи. Противоправные действия мужчины пресечены сотрудниками Росгвардии и вторым участковым, находившимися на месте происшествия», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Суд приговорил агрессора к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком 7 месяцев.