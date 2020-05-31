Молодой пензенец неосмотрительно доверился знакомому по салону тату

31.05.2020 | 11:00

Легкие деньги лягут тяжелым грузом на 26-летнего жителя Ртищева Саратовской области. Молодой человек подозревается в мошенничестве, которое совершил в отношении своего сверстника из Пензы.

«Он, работая в салоне тату-студии, познакомился с клиентом, с которым впоследствии на протяжении трех месяцев стал общаться путем переписки через социальные сети. В ходе переписки данный молодой человек, которого он знал только по имени, пояснил заявителю о том, что ему известно, как сделать выгодную ставку на спортивные соревнования через букмекерскую компанию», - сообщил дознаватель отдела организации дознания УМВД РФ по области Владимир Клишин.

Злоумышленник предложил перечислить ему 10 000 рублей и заверил, что сам готов рискнуть суммой в полтора раза больше, при этом выигрыш обещал разделить пополам. Пензенец сначала принял заманчивое предложение.

«Однако спустя 30 минут решил не рисковать и попросил вернуть их обратно, что его знакомый пообещал сделать. Но, как впоследствии выяснилось, добавил его в черный список и перестал выходить с ним на связь. Как пояснил сам подозреваемый, он никакие ставки на спортивные соревнования делать не собирался и обманул потерпевшего, чтобы завладеть его денежными средствами», - отметил дознаватель.

Полученное молодой человек тут же потратил, за что теперь может угодить за решетку на срок до двух лет.