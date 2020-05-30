Житель Нижнего Ломова отдал почти полмиллиона, спасая свои деньги

30.05.2020 | 18:15

Только лишившись почти полумиллиона рублей, 30-летний житель Нижнего Ломова обратился в полицию.

Печальная история началась с телефонного разговора. Ему позвонил неизвестный, назвался сотрудником службы безопасности банка и сказал, что кто-то пытается получить доступ к счетам собеседника, а потом спросил, нет ли у мужчины сбережений в других финансовых учреждениях.

«Такую информацию настоящие сотрудники банков запрашивать никогда не станут! Житель Нижнего Ломова не понял подвоха и честно признался, что у него есть сбережения в другом банке. Звонивший, услышав ответ, предупредил, что собеседнику вскоре перезвонят из другого банка», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД по области РФ Ольга Евдокимова.

Несколько минут спустя с доверчивым гражданином действительно связался другой человек. И снова житель Нижнего Ломова ничего не заподозрил. Более того, когда ему предложили сообщить цифровые коды из СМС под предлогом блокировки несанкционированного доступа к его счету, он сообщил все запрашиваемые сведения.

Со счета тут же списалось 119 тысяч рублей. Но и это мужчину не насторожило.

«Когда ему снова позвонил лжесотрудник известного банка и сказал, что собеседнику нужно снять со счета своей карты 135 тысяч рублей и перевести эти деньги на номер мобильного телефона, тот послушно все выполнил», - пояснила Ольга Евдокимова.

Однако на этом злоумышленники решили не останавливаться. Как и сам потерпевший.

«Мошенники поняли, что жертва готова сделать все, что от нее потребуют, и велели обратиться в отделение третьего банка, оформить кредит, а полученные деньги перевести на счет, который продиктовал звонивший. В этот раз житель Нижнего Ломова снова выполнил условия мошенника», - добавила Ольга Евдокимова.

Молодой человек оформил заем в размере 216 тысяч рублей и перечислил его по названным реквизитам. И только тогда будто прозрел.

Сейчас сотрудники полиции пытаются отыскать его обидчиков и в очередной раз просят в подобных случаях быть осторожными и бдительными.

«Одна из главный причин, по которым жители нашей области становятся жертвами мошенников, - их почти безграничная доверчивость. Люди узнают о том, как их могут обмануть, из интернета, телевизионных новостей, публикаций в социальных сетях, от участковых. И все равно верят злоумышленникам», - констатировала Ольга Евдокимова.