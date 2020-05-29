Жительница Тамбова ловко обманула пензенских кассиров

29.05.2020 | 18:48

Ловкость рук и нулевой контроль со стороны продавцов позволили жительнице Тамбова похитить как минимум 20 тысяч рублей в разных торговых центрах Пензы. И вот как она действовала:

«Подозреваемая продемонстрировала продавцу купюру номиналом 5 000 рублей. Озвучив итоговую стоимость покупки, которая составила 160 рублей, кассир попросила у покупательницы мелочь для удобства расчета сдачи», - сообщила дознаватель отдела дознания УМВД РФ по г. Пензе Инна Демкина.

Покупательница доставала из кошелька необходимое количество монет и передавала их кассиру.

«Сотрудница магазина отсчитала денежные средства в сумме 4 900 рублей и передала их покупательнице, не заметив, что клиент отдала ей лишь мелочь, а крупную купюру оставила у себя», - пояснила Инна Демкина.

Вычислить обманщицу удалось благодаря камерам видеонаблюдения. За содеянное ей грозит до двух лет лишения свободы.