Жительница Тамбова ловко обманула пензенских кассиров

Ловкость рук и нулевой контроль со стороны продавцов позволили жительнице Тамбова похитить как минимум 20 тысяч рублей в разных торговых центрах Пензы. И вот как она действовала:
«Подозреваемая продемонстрировала продавцу купюру номиналом 5 000 рублей. Озвучив итоговую стоимость покупки, которая составила 160 рублей, кассир попросила у покупательницы мелочь для удобства расчета сдачи», - сообщила дознаватель отдела дознания УМВД РФ по г. Пензе Инна Демкина.
Покупательница доставала из кошелька необходимое количество монет и передавала их кассиру.
«Сотрудница магазина отсчитала денежные средства в сумме 4 900 рублей и передала их покупательнице, не заметив, что клиент отдала ей лишь мелочь, а крупную купюру оставила у себя», - пояснила Инна Демкина.
Вычислить обманщицу удалось благодаря камерам видеонаблюдения. За содеянное ей грозит до двух лет лишения свободы.
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