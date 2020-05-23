Жительницу Засечного обманули при продаже игрового аккаунта

23.05.2020 | 20:05

Жительница села Засечного Пензенского района хотела заработать реальные деньги в придуманном виртуальном мире.

«В ее смартфоне установлено мобильное приложение - стратегическая онлайн-игра, в которую она играла более одного года. В данной игре у нее имеется принадлежащий ей аккаунт персонажа, в развитие которого она на протяжении длительного времени вкладывала деньги», - рассказал дознаватель отдела дознания УМВД России по Пензенской области Олег Вдовин.

Свое виртуальное создание пользовательница оценила в 24 тысячи рублей и разместила объявление о его продаже в Сети.

«Сообщить другому игроку за вознаграждение данные своего персонажа, логин и пароль, необходимые для авторизации в этой игре. В объявлении она указала номер своего телефона», - пояснил Олег Вдовин.

Вскоре женщине позвонил неизвестный и заверил, что готов купить интернет-создание. Однако при этом пояснил, что минимальный единовременный платеж, который он может совершить, составляет 30 тысяч рублей, и попросил перечислить ему разницу в 6 тысяч. Владелица супергероя согласилась и отправила средства на указанный счет.

«Однако поступившее в ответ на этот перевод предложение вновь перевести деньги (в сумме 10 тысяч рублей) ввиду комиссии за перевод дало девушке понять, что она обманута и стала жертвой мошенников. Она отказала в переводе этой суммы. При этом сам неизвестный связался с ней и сообщил, что обманул ее и возвращать ничего не собирается», - добавил Олег Вдовин.

Полиция установила его личность. Им оказался 17-летний житель Самары. Он уже во всем сознался.