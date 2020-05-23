Два жителя Пензы попались с поличным при краже двутавра

23.05.2020 | 19:15

Железную хватку показали жителей Пензы сотрудникам Росгвардии. Экипаж группы задержания вневедомственной охраны заметил их, патрулируя улицы в Октябрьском районе.

«Мы тут же подъехали к гражданам и обратились к ним с целью выяснить принадлежность металлического изделия. Мужчины изначально путались в версиях, но в итоге признались, что двутавр был вынесен ими с территории детского сада, который в настоящее время не функционирует», - сотрудник ОВО ВНГ РФ по г. Пензе Алексей Ячменев.

Для дальнейшего разбирательства злоумышленников передали сотрудникам полиции. Там выясняют, не причастны ли они к другим подобным преступлениям, совершенным в областном центре в последнее время.