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Криминал

В Пензе у женщин легкого поведения вымогали деньги

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Они облегчали кошельки женщин легкого поведения. Четверо мужчин в возрасте от 30 до 44 лет обвиняются в вымогательстве.

«Злоумышленники находили в интернете соответствующие объявления, звонили по телефонам и под видом клиентов договаривались об оказании интимных услуг. Затем при встрече с потерпевшими обвиняемые требовали от них еженедельно передавать деньги в размере от двух до трех тысяч рублей. Взамен они предлагали обеспечить данным лицам защиту от претензий других криминальных структур, хотя на самом деле не намеревались выполнять данные условия», - сообщил старший следователь СУ УМВД России по г. Пензе Динар Абдулин.

Девушкам в случае невыполнения требований грозили физическим насилием. Таким образом, порядка двух лет злоумышленникам удавалось отбирать у них деньги.

«Все они ранее привлекались сотрудниками полиции к ответственности за занятие проституцией и не обращались в органы внутренних дел, осознавая незаконность своей деятельности. На такое молчание и рассчитывали злоумышленники. Однако одна из потерпевших все-таки написала заявление о вымогательстве. Она пояснила, что в назначенное время не смогла собрать нужную сумму и испугалась за свою жизнь», - отметил Динар Абдулин.

В итоге все четверо подозреваемых в вымогательстве были задержаны. В ожидании суда они находятся под подпиской о невыезде.

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Гость||

от мохнатки кормились.

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