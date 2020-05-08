Кузнечанин забыл ребенка в детском саду и поплатился жизнью

08.05.2020 | 13:43

В Кузнецке 36-летняя горожанка и ее 32-летняя подруга из Ульяновской области обвиняются в гибели 36-летнего мужчины.

Женщины познакомились в конце 2019 года и быстро нашли общий язык. Кузнечанка пригласила новую подругу пожить в ее квартире вместе с ней, ее сожителем и ребенком.

11 февраля подруги и мужчина проводили время за распитием спиртного. Когда пришло время забирать ребенка из детского сада, это вызвался сделать гражданский супруг кузнечанки.

Однако через некоторое время он вернулся без малыша и еще более пьяный, чем прежде. Разгневанная родительница предъявила претензии. Разгорелась ссора, во время которой кузнечанин дал волю рукам.

Тогда горожанка схватила нож и два раза ударила в лицо и грудь агрессора. Затем она отдала оружие подруге, ставшей свидетельницей расправы, и сказала унести его, но та почему-то просьбу не выполнила.

«Женщина неожиданно нанесла им удар в бок потерпевшему. Хозяйка квартиры отобрала нож, унесла на кухню и вымыла его, после чего удалилась в ванную комнату», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Когда спустя полчаса кузнечанка вышла из ванной, то увидела сожителя в луже крови на полу без признаков жизни.

Как после женщина пояснила правоохранителям, пока она отсутствовала, подруга из женской солидарности решила отомстить агрессору, нанеся ему еще восемь ножевых ранений в жизненно важные органы.

«Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия в течение часа», - добавила Светлана Артамонова.

Так и не дождавшись родителей, ребенка забрала к себе домой воспитательница детского сада.

В настоящий момент прокурор Кузнецка утвердил обвинительное заключение по обоим уголовным делам. Они направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.