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Криминал

Кузнечанин забыл ребенка в детском саду и поплатился жизнью

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В Кузнецке 36-летняя горожанка и ее 32-летняя подруга из Ульяновской области обвиняются в гибели 36-летнего мужчины.

Женщины познакомились в конце 2019 года и быстро нашли общий язык. Кузнечанка пригласила новую подругу пожить в ее квартире вместе с ней, ее сожителем и ребенком.

11 февраля подруги и мужчина проводили время за распитием спиртного. Когда пришло время забирать ребенка из детского сада, это вызвался сделать гражданский супруг кузнечанки.

Однако через некоторое время он вернулся без малыша и еще более пьяный, чем прежде. Разгневанная родительница предъявила претензии. Разгорелась ссора, во время которой кузнечанин дал волю рукам.

Тогда горожанка схватила нож и два раза ударила в лицо и грудь агрессора. Затем она отдала оружие подруге, ставшей свидетельницей расправы, и сказала унести его, но та почему-то просьбу не выполнила.

«Женщина неожиданно нанесла им удар в бок потерпевшему. Хозяйка квартиры отобрала нож, унесла на кухню и вымыла его, после чего удалилась в ванную комнату», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Когда спустя полчаса кузнечанка вышла из ванной, то увидела сожителя в луже крови на полу без признаков жизни.

Как после женщина пояснила правоохранителям, пока она отсутствовала, подруга из женской солидарности решила отомстить агрессору, нанеся ему еще восемь ножевых ранений в жизненно важные органы.

«Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия в течение часа», - добавила Светлана Артамонова.

Так и не дождавшись родителей, ребенка забрала к себе домой воспитательница детского сада.

В настоящий момент прокурор Кузнецка утвердил обвинительное заключение по обоим уголовным делам. Они направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

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Гость||

Жесть

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Как после женщина пояснила правоохранителям, пока она отсутствовала, подруга из женской солидарности решила отомстить агрессору, нанеся ему еще восемь ножевых ранений в жизненно важные органы.
А откуда отсутствовавшая это узнала?

Гость||

Она просто посчитала количество ран в жизненно важные органы.

Гость||

Gj penzainform.ru писал(a):

В настоящий момент прокурор Кузнецка утвердил обвинительное заключение по обеим уголовным делам.
По обЕим. С журналистами всё ясно...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

подруга из женской солидарности решила отомстить агрессору, нанеся ему еще восемь ножевых ранений в жизненно важные органы.
вот она женская солидарность, не то что мужская

Гость||

Гость писал(a):

По обЕим. С журналистами всё ясно...
Хорошо хоть не "по обоям" )))

Гость||

Годный сюжет. Сериал можно снять .

Гость||

Гость писал(a):

По обЕим. С журналистами всё ясно...
Не оскорбляй журналистов, называя авторов этой статьи журналистами.

Гость||

А уж заголовок как обозвали! Ни логики, ни смысла, лишь бы внимание привлечь дешевым способом. Складывается впечатление что мужик погиб из-за своей забывчивости, хотя на самом деле из-за пьянки с обеих сторон. И ребенка забыл видимо тоже по пьянке.

Гость||

Мир становится чище.

Имя: Гость
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