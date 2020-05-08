Храм в микрорайоне Арбеково лишили ящика для пожертвований

08.05.2020 | 09:09

В Пензе задержали 30-летнюю подозреваемую в краже. Женщина прихватила из церкви, расположенной в микрорайоне Арбеково, ящик для пожертвований.

Инцидент произошел в четверг, 7 мая. Около 7:00 в культовом учреждении сработала тревожная кнопка. По адресу выехал наряд группы задержания Росгвардии.

Священнослужители рассказали прибывшим правоохранителям, что одна из посетительниц решила забрать с собой из церкви «сувенир» - ящик для пожертвований, стоявший у выхода. Женщина спрятала его под одежду и выбежала на улицу.

Росгвардейцы немедленно приступили к розыску и вскоре задержали злоумышленницу.

«Для дальнейшего разбирательства женщину передали полиции», - сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального управления Росгвардии.