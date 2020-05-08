Криминал

Храм в микрорайоне Арбеково лишили ящика для пожертвований

Печать

В Пензе задержали 30-летнюю подозреваемую в краже. Женщина прихватила из церкви, расположенной в микрорайоне Арбеково, ящик для пожертвований.

Инцидент произошел в четверг, 7 мая. Около 7:00 в культовом учреждении сработала тревожная кнопка. По адресу выехал наряд группы задержания Росгвардии.

Священнослужители рассказали прибывшим правоохранителям, что одна из посетительниц решила забрать с собой из церкви «сувенир» - ящик для пожертвований, стоявший у выхода. Женщина спрятала его под одежду и выбежала на улицу.

Росгвардейцы немедленно приступили к розыску и вскоре задержали злоумышленницу.

«Для дальнейшего разбирательства женщину передали полиции», - сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области
0
0
0
0
 
Гость||

А почему храм "работает" с клиентами? Распоряжение губернатора попм не указ?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Храм в микрорайоне Арбеково лишили ящика для пожертвований
Ну и слава богу.

Новость не читал... хватило заголовка.

Гость||

Одна из посетительниц? Церкви не закрыли для посещения?

Гость||

А что собственно предъявят женщине, кражу ящика (коробки)?

Сколько там денег было кто считал?

Гость||

Что за дурачок опять пишит?

Гость||

Гость писал(a):

Одна из посетительниц? Церкви не закрыли для посещения?
Ящик для пожертвований вне церкви, на то и расчёт, чтоб паства подкармливала служителей культа соблюдая при этом видимость самоизоляции.

Гость||

Странно,почему менты помогают организации,неплатящей налоги и отделённой от государства.

Гость||

Гость писал(a):

Что за дурачок опять пишит?
Ущербный сперматозоид ищет собратьев?

Гость||

За что наказывать?Она взяла эти пожертвования не от хорошей жизни,значит ей они нужнее.Бог простит её,а попов за жадность накажет.

И вообще была ли произведена оплата попами за вызов полицейский?

Гость||

Жрецы оплатили работу полиции?

Пусть казачки из защищают, если смогут.

Гость||

То-ли ещё будет, это только начало, семечки... Народу надо что-то есть.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Около 7:00 в культовом учреждении сработала тревожная кнопка
Попы не верят в защиту Иеговы?! Ставят тревожные кнопки?

Весь их вымысел прогнил окончательно

Гость||

Сходи и ты возьми. Года три срача в коментах не будет. У судьи и узнаешь за что и почему. И изоляция тебе будет и пайка бесплатная

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Росгвардейцы немедленно приступили к розыску и вскоре задержали злоумышленницу.
Вот он перст божий.

Гость||

Ромалэ?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте