Криминал

34-летний житель Пензы едва не задушил мать-инвалида

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В Пензе осужден 34-летний житель Октябрьского района, едва не задушивший собственную мать - инвалида I группы. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться ее осуществления).

Инцидент произошел 18 августа 2019 года. Проснувшись, мужчина не обнаружил своего мобильного телефона и денег и решил, что их взяла 55-летняя мать. Злоумышленник высказал женщине обвинения, но она их опровергла. Они стали ссориться. Злоумышленник повалил мать на пол, наступил ногой в обуви на шею и стал угрожать убийством.

Женщина стала задыхаться. В итоге она смогла уговорить сына отпустить ее и, когда он вышел из комнаты, вызвала полицию, а сама выбежала в подъезд.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. При его рассмотрении было учтено, что ранее гражданина уже привлекали к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

«Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он был взят под стражу в зале суда», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Приговор не вступил в законную силу, осужденный пытается добиться его смягчения.

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