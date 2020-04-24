Криминал

Житель Белинского ответит за нападение на полицейского

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32-летний житель Белинского стал фигурантом уголовного дела после нападения на сотрудника полиции.

По данным следствия, вечером 9 апреля мужчина у себя дома употреблял алкоголь, что стало причиной его конфликта с и женой. Ссора бурно развивалась, муж начал проявлять агрессию, и женщина вызвала полицию.

Стражи порядка прибыли по адресу, и участковый уполномоченный полиции во дворе начал выяснять обстоятельства инцидента. В ответ хозяин нецензурно обругал его. Страж порядка пригрозил ему уголовной ответственностью за оскорбление, но это не отрезвило мужчину: он схватил участкового за шею и сдавил ее так, что оставил кровоподтеки.

На помощь полицейскому пришли коллеги, которые утихомирили дебошира.

«Следователь устанавливает обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Сейчас вроде разрешили стрелять,почему не применили оружие на поражение.Угроза жизни и здоровья полицейскому была?

Гость||

забыл что в великой буртассии живешь, имбецилушка

Гость||

Гость писал(a):

забыл что в великой буртассии живешь, имбецилушка
Олиофренушка,-он не запамятовал,он нафантазировал.

Гость||

10:08 вот ты лоханулся лошпед, пхахахахаххахахахх

Имя: Гость
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