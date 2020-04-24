Житель Белинского ответит за нападение на полицейского

24.04.2020 | 09:11

32-летний житель Белинского стал фигурантом уголовного дела после нападения на сотрудника полиции.

По данным следствия, вечером 9 апреля мужчина у себя дома употреблял алкоголь, что стало причиной его конфликта с и женой. Ссора бурно развивалась, муж начал проявлять агрессию, и женщина вызвала полицию.

Стражи порядка прибыли по адресу, и участковый уполномоченный полиции во дворе начал выяснять обстоятельства инцидента. В ответ хозяин нецензурно обругал его. Страж порядка пригрозил ему уголовной ответственностью за оскорбление, но это не отрезвило мужчину: он схватил участкового за шею и сдавил ее так, что оставил кровоподтеки.

На помощь полицейскому пришли коллеги, которые утихомирили дебошира.

«Следователь устанавливает обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.