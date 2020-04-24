Житель Белинского ответит за нападение на полицейского

32-летний житель Белинского стал фигурантом уголовного дела после нападения на сотрудника полиции.
По данным следствия, вечером 9 апреля мужчина у себя дома употреблял алкоголь, что стало причиной его конфликта с и женой. Ссора бурно развивалась, муж начал проявлять агрессию, и женщина вызвала полицию.
Стражи порядка прибыли по адресу, и участковый уполномоченный полиции во дворе начал выяснять обстоятельства инцидента. В ответ хозяин нецензурно обругал его. Страж порядка пригрозил ему уголовной ответственностью за оскорбление, но это не отрезвило мужчину: он схватил участкового за шею и сдавил ее так, что оставил кровоподтеки.
На помощь полицейскому пришли коллеги, которые утихомирили дебошира.
«Следователь устанавливает обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
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Сейчас вроде разрешили стрелять,почему не применили оружие на поражение.Угроза жизни и здоровья полицейскому была?