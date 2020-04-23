Пензенская полиция разыскивает 36-летнего Юрия Андриян-Карьмишкина

23.04.2020 | 12:33

В Пензе правоохранители разыскивают 36-летнего Юрия Андриян-Карьмишкина по подозрению в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере.

Мужчине на вид 35-40 лет. Его рост - 165 сантиметров, телосложение худощавое.

«По оперативным данным, он может скрываться на территории Самарской, Ульяновской, Саратовской и Тамбовской областей, а также Республики Мордовия», - добавили в пресс-службе регионального УМВД России.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении подозреваемого, просят позвонить по телефонам: 8 (8412) 598-003 (дежурная часть), 598-052 (уголовный розыск).