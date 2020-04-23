Криминал

Пензенская полиция разыскивает 36-летнего Юрия Андриян-Карьмишкина

Печать

В Пензе правоохранители разыскивают 36-летнего Юрия Андриян-Карьмишкина по подозрению в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере.

Мужчине на вид 35-40 лет. Его рост - 165 сантиметров, телосложение худощавое.

«По оперативным данным, он может скрываться на территории Самарской, Ульяновской, Саратовской и Тамбовской областей, а также Республики Мордовия», - добавили в пресс-службе регионального УМВД России.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении подозреваемого, просят позвонить по телефонам: 8 (8412) 598-003 (дежурная часть), 598-052 (уголовный розыск).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото пресс-службы УМВД России по Пензенской области
0
0
0
0
 
Гость||

Герыч?или махорка?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте