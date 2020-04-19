Пензячка перевела мошенникам более 5 тысяч за антисептические маски

19.04.2020 | 18:50

Хотела обезопасить себя и своих близких, а в итоге лишилась покоя и денег. Пензячка, напуганная эпидемией коронавируса, попалась на удочку мошенников.

«На одном из интернет-сайтов увидела объявление о продаже антисептических масок для лица. Девушка связалась с продавцом и, договорившись о покупке товара на сумму 5 400 рублей, двумя платежами перечислила указанную сумму на счет Qiwi-кошелька. Затем продавец должен был прислать заказчику трек-номер заказа и чек», - сообщил дознаватель отдела дознания ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Алексей Благов.

Но этого не сделал, да и в принципе перестал выходить на связь. Потерпевшая обратилась в полицию, где еще раз напоминают гражданам о том, что необходимо внимательно относиться не только к своему здоровью, но и к сбережениям.

«Если продавец предлагает перечислить предоплату за товар или услугу, особенно при помощи перевода на счет банковской карты, выданной на имя частного лица, нужно понимать, что данная сделка является опасной. Учитывайте риски при совершении подобных сделок, помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты вы не имеется никаких гарантий возврата или получения товара», - призвал пензенцев Алексей Благов.