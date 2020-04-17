В Малосердобинском районе мужчина поплатился жизнью за избиение жены

17.04.2020 | 09:23

Жительница Малосердобинского района обвиняется в убийстве мужа. Об этом сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Как установило следствие, вечером 11 апреля 48-летний мужчина гостил у соседей и пил спиртное. Когда он вернулся домой, между ним и 50-летней женой разгорелась ссора из-за того, что он был пьян.

Впоследствии женщина рассказала, что муж дважды ударил ее по голове. Разозлившись, она схватила на кухне нож и вонзила мужу в грудь. Лезвие вошло в сердце, мужчина тут же скончался. Скорая помощь, вызванная его супругой, не смогла помочь, медики констатировали смерть.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сельчанка задержана и взята под домашний арест. Следователь устанавливает все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.