В Пензе задержали пару наркокурьеров из Саратова

15.04.2020 | 18:30

Молодой человек 1996 года рождения прибыл в Пензу из Саратова вместе с дамой сердца с целью распространения запрещенных веществ. Пара была задержана по подозрению в совершении другого преступления.

«Я разбирался с охраной, по какой причине задержали мою подругу. Она якобы украла пару банок краски. Я хотел ее успокоить, потому что у нее была истерика, а она беременная и плохо себя чувствует. Мне и самому не очень хорошо», - рассказал задержанный.

Он тоже наркозависимый. При обыске у него было изъято 5 свертков с веществами, у девушки обнаружили 60 пакетиков. В каждой маленькой части большого наркотического «заклада» - одна доза.

«В ходе анализа их технических устройств были установлены места сбыта наркотических средств на территории Пензенской области. Так, было изъято около 10 свертков, которые они пытались сбыть на территории Первомайского района города Пензы», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

Сейчас криминальный дуэт находится в следственном изоляторе. Обоим грозит до 20 лет лишения свободы.