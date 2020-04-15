Молодой тамалинец настучал по голове обидчику сестры

15.04.2020 | 10:20

28-летнего жителя Тамалы осудили за применение незаконных методов при разрешении конфликта.

Поздним вечером 17 июня прошлого года мужчина, напившись, вместе с сестрой и приятелем приехал к дому односельчанина, который накануне обидел девушку.

Пьяный тамалинец решил заступиться за родственницу, накинулся на обидчика и стал бить его руками и ногами по голове. Это продолжалось, пока свидетели не оттащили незваного гостя от хозяина дома.

Потерпевший получил закрытый перелом нижней челюсти и ряд других телесных повреждений.

Суд назначил тамалинцу наказание в виде года ограничения свободы, сообщила сетевому изданию PenzaInform.ru старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.