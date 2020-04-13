В Мокшанском районе действовала подпольная нарколаборатория

В Мокшанском районе сотрудники УФСБ России по Пензенской области обнаружили подпольную лабораторию. Группа молодых людей занималась производством мефедрона.
Лаборатория с химическим реактором находилась в частном доме. Там хранилось больше 5 кг наркотика, около 2 000 литров различных смесей и реагентов. Из всего этого можно было сделать свыше 200 000 смертельных доз.
Двух 21-летних злоумышленников, занимавшихся производством, правоохранители задержали.
«В отношении них возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по закреплению доказательств, выявлению иных эпизодов преступлений, установлению соучастников. Молодым людям грозит срок до 20 лет лишения свободы», - рассказали в пресс-службе регионального УФСБ России.
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