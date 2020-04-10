Сердобчанин пошел под суд за нападение на полицейского

10.04.2020 | 09:09

35-летний житель Сердобска оказался на скамье подсудимых за насилие по отношению к представителю власти.

Инцидент произошел 19 декабря 2019 года. Вечером в кафе на Молодежной улице нетрезвый мужчина начал вести себя вызывающе. Охранник предложил дебоширу покинуть заведение, но тот не внял просьбе.

Сотрудники точки общепита вызвали полицию. Прибывший в кафе страж порядка потребовал от хулигана проследовать с ним в отдел, однако сердобчанин оказал сопротивление и ударил правоохранителя по лицу.

«Мужчине назначено наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.