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Криминал

Сердобчанин пошел под суд за нападение на полицейского

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35-летний житель Сердобска оказался на скамье подсудимых за насилие по отношению к представителю власти.

Инцидент произошел 19 декабря 2019 года. Вечером в кафе на Молодежной улице нетрезвый мужчина начал вести себя вызывающе. Охранник предложил дебоширу покинуть заведение, но тот не внял просьбе.

Сотрудники точки общепита вызвали полицию. Прибывший в кафе страж порядка потребовал от хулигана проследовать с ним в отдел, однако сердобчанин оказал сопротивление и ударил правоохранителя по лицу.

«Мужчине назначено наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

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Гость||

Только вчера эта новость была , зачем по кругу гонять одно и тоже . Журналисты вы хоть помните что пять минут назад было ? Или у вас проблемы какие ?

Гость||

В Сердобском районе осудили 35-летнего местного жителя, который ударил полицейского в лицо. Инцидент произошел в декабре 2019 года.

Вечером 19-го числа мужчина выпил и решил пройтись по кафе Сердобска. В заведении на Молодежной улице он перестал придерживаться основ этикета: на просьбу охранника покинуть помещение отреагировал вызывающе, а затем разделся по пояс, лег на диван и уснул.

Шокированные сотрудники кафе позвонили правоохранителям.

Прибывший на вызов полицейский разбудил беспокойного клиента и попросил последовать за ним в отделение. Однако дебошир не послушался.

«Возмутившись законными требованиями сотрудника полиции, злоумышленник нанес ему удар рукой в лицо, причинив телесные повреждения, расцененные судебно-медицинской экспертизой как не причинившие вреда здоровью», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Суд приговорил мужчину к 1 году и 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Решение вступило в законную силу.

Гость||

БАЯН!!!

Гость||

Что-то часто им начали щупать фейс.

Гость||

Гость писал(a):

Что-то часто им начали щупать фейс.
ну скоро ощутишь обогащение организма свинцом, не долго осталось

Гость||

[ну скоро ощутишь обогащение организма свинцом, не долго осталосьБордюром или плиткой ответка может прилетеь.

Имя: Гость
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