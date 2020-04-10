Менеджер пункта выдачи заказов в Пензе присвоил деньги покупателей

10.04.2020 | 20:00

25-летний пензенец предстал перед судом за то, что присвоил вверенное ему чужое имущество в крупном размере.

«Молодой человек, являясь по совместительству менеджером склада и менеджером пункта выдачи заказов в организации, оказывающей услуги по доставке товаров, заказанных через сеть Интернет, получал от товароприобретателей денежные средства за поставленный товар, однако в кассу организации их не вносил», - сообщила помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Татьяна Кошелева.

Таким образом гражданин оставил себе 732 000 рублей. Через некоторое время руководство фирмы, которое находилось в другом городе, вскрыло недостачу.

«В ходе судебного разбирательства молодой человек вину в совершении указанного преступления признал полностью. Ущерб, причиненный в результате противоправных действий, возместил в полном объеме», - пояснила Татьяна Кошелева.

Теперь злоумышленник понесет наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком.