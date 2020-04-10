Сетевое издание|18+|Пятница|10 апр 2020|21:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
  82.37  |  $  75.24

Криминал

Менеджер пункта выдачи заказов в Пензе присвоил деньги покупателей

Печать

25-летний пензенец предстал перед судом за то, что присвоил вверенное ему чужое имущество в крупном размере.

«Молодой человек, являясь по совместительству менеджером склада и менеджером пункта выдачи заказов в организации, оказывающей услуги по доставке товаров, заказанных через сеть Интернет, получал от товароприобретателей денежные средства за поставленный товар, однако в кассу организации их не вносил», - сообщила помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Татьяна Кошелева.

Таким образом гражданин оставил себе 732 000 рублей. Через некоторое время руководство фирмы, которое находилось в другом городе, вскрыло недостачу.

«В ходе судебного разбирательства молодой человек вину в совершении указанного преступления признал полностью. Ущерб, причиненный в результате противоправных действий, возместил в полном объеме», - пояснила Татьяна Кошелева.

Теперь злоумышленник понесет наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте