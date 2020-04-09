09.04.2020 | 12:40

В Сердобском районе осудили 35-летнего местного жителя, который ударил полицейского в лицо. Инцидент произошел в декабре 2019 года.

Вечером 19-го числа мужчина выпил и решил пройтись по кафе Сердобска. В заведении на Молодежной улице он перестал придерживаться основ этикета: на просьбу охранника покинуть помещение отреагировал вызывающе, а затем разделся по пояс, лег на диван и уснул.

Шокированные сотрудники кафе позвонили правоохранителям.

Прибывший на вызов полицейский разбудил беспокойного клиента и попросил последовать за ним в отделение. Однако дебошир не послушался.

«Возмутившись законными требованиями сотрудника полиции, злоумышленник нанес ему удар рукой в лицо, причинив телесные повреждения, расцененные судебно-медицинской экспертизой как не причинившие вреда здоровью», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Суд приговорил мужчину к 1 году и 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Решение вступило в законную силу.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Еще больше новостей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.