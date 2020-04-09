В Сердобском районе осудили 35-летнего местного жителя, который ударил полицейского в лицо. Инцидент произошел в декабре 2019 года.
Вечером 19-го числа мужчина выпил и решил пройтись по кафе Сердобска. В заведении на Молодежной улице он перестал придерживаться основ этикета: на просьбу охранника покинуть помещение отреагировал вызывающе, а затем разделся по пояс, лег на диван и уснул.
Шокированные сотрудники кафе позвонили правоохранителям.
Прибывший на вызов полицейский разбудил беспокойного клиента и попросил последовать за ним в отделение. Однако дебошир не послушался.
«Возмутившись законными требованиями сотрудника полиции, злоумышленник нанес ему удар рукой в лицо, причинив телесные повреждения, расцененные судебно-медицинской экспертизой как не причинившие вреда здоровью», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Суд приговорил мужчину к 1 году и 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Решение вступило в законную силу.
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