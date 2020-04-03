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Криминал | В Колышлейском районе подростка вовлекли в кражу пленки

03.04.2020|16:03
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В Колышлейском районе 19-летнего парня осудили за вовлечение 14-летнего подростка в совершение преступления.

В один из дней в промежутке с 18 по 21 октября 2019 года старший приятель предложил младшему украсть полиэтиленовую пленку у односельчанина, которую тот купил для обшивки надворной постройки.

Подельники похитили два куска пленки, покрывавшей заготовленное сено на общую сумму 1 100 рублей. Подросток при этом следил за окружающей обстановкой. В течение двух дней злоумышленники переносили все в дом автора идеи.

«Ущерб был возмещен, постановлением суда уголовное дело о краже прекращено в связи с примирением потерпевшего с подсудимыми», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

За вовлечение несовершеннолетнего в криминал колышлейцу назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

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