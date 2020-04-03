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Криминал | Пензенцу инкриминируется ограбление автозаправки в Нижнем Новгороде

03.04.2020|09:12
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Нижегородские полицейские задержали жителя Пензенской области по подозрению в грабеже.

Заявление о том, что в Московском районе Нижнего Новгорода похищен бензин, поступило в конце марта. На автозаправочной станции мужчина залил в бак 17 литров и уехал, не расплатившись.

Было возбуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска и Госавтоинспекции установили и задержали подозреваемого - им оказался ранее не судимый 43-летний житель Пензенской области.

«С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|03.04.2020 09:31|

Даа это к сожалению хуже коронавируса.

Гость|03.04.2020 09:37|

penzainform.ru писал(a):

залил в бак 17 литров и уехал
ух ты да уж серьезнейшее ограбление

Гость|03.04.2020 10:12|

Свой бензин и залил

Имя: Гость
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