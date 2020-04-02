В АрбековЕ 37-летний мужчина скончался от ножевого ранения

02.04.2020 | 08:10

В Пензе расследуют обстоятельства смерти 37-летнего жителя улицы Лядова. Причастным к совершению преступления считают его 41-летнего соседа по подъезду.

По данным следствия, вечером 29 марта мужчины встретились рядом с домом. Между ними возник конфликт, суть которого не раскрывается. Старший выхватил имевшийся у него нож и ударил младшего в область грудной клетки.

От полученного ранения тот вскоре скончался. Поняв, что натворил, агрессор вызвал скорую помощь. Житель соседнего дома обратился в полицию. По факту случившегося возбудили дело по ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Мужчину задержали, ему уже предъявлено обвинение. Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил его под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и закрепление доказательственной базы, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина.

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