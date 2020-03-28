28.03.2020 | 10:05

Суд вынес приговор 35-летнему жителю Кузнецка, признав его виновным в покушении на посредничество во взяточничестве.

19 сентября прошлого года мужчина предложил взятку начальнику отделения дознания городского отдела МВД, чтобы тот уничтожил экспертное заключение. Таким образом он пытался избавить своего знакомого от уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение наркотика.

Полицейский отказался от денег, но кузнечанин был настойчив: он вложил 50 тысяч рублей в уголовное дело, лежавшее на столе.

Сотрудник полиции пресек беззаконие, а деньги изъял следователь.

«Виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

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