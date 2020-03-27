27.03.2020 | 10:33

25-летнему жителю Пензы не удалось добиться смягчения приговора, вынесенного ему за покушение на незаконный сбыт наркотиков.

Согласно материалам дела, в сентябре 2019 года мужчина через интернет договорился с некими лицами о том, что будет распространять в Пензе наркотические средства. Он должен был получать крупные партии, расфасовывать на дозы и прятать в тайниках, после чего отправлять их координаты покупателям.

Забрав первую порцию товара в Земетчине, пензяк сделал семь закладок в Пензе (в районе улиц Ижевской и Брестской, а также в Ташкентском проезде). Однако довести преступный умысел до конца гражданин не смог: на Ладожской улице его задержали сотрудники полиции. Наркотики были изъяты из тайников.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Рассматривал его Первомайский районный суд.

Назначая наказание, служители Фемиды учли, что подсудимый воспитывал малолетнего ребенка, проходил обязательную военную службу, был награжден медалью «За возвращение Крыма», активно способствовал расследованию и признал вину.

В результате его приговорили к пяти годам в колонии строгого режима. Мужчина посчитал наказание слишком суровым и подал апелляционную жалобу. Однако ее не удовлетворили.

«Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда в соответствии с позицией участвовавшего в деле прокурора, с учетом обстоятельств преступления, его значительной общественной опасности сочла приговор законным, назначенное наказание - справедливым», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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