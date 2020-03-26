26.03.2020 | 13:34

36-летнего жителя Сердобска осудили за пьяное ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В октябре мужчина, который никогда не учился в автошколе и не получал водительского удостоверения, подшофе сел за руль машины своей сожительницы и вместе с приятелем отправился в путь.

На трассе Тамбов - Пенза - Беково водитель не справился с управлением, автомобиль вынесло сначала на встречку, затем на обочину и в кювет, где он опрокинулся. Пассажир от полученных травм скончался.

Сердобчанин полностью признал свою вину и раскаялся. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел «добровольное возмещение ущерба, наличие престарелых бабушки и дедушки, имеющегося на иждивении малолетнего ребенка, сожительницы, являющейся инвалидом, содержание и воспитание имеющихся у нее четверых малолетних детей-инвалидов».

В итоге ему назначили наказание в виде четырех лет колонии общего режима с лишением права управлять транспортом на два с половиной года.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в Сердобском городском суде.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.