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Криминал | Сердобчанина, никогда не получавшего права, осудили за смертельное ДТП

26.03.2020|13:34
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36-летнего жителя Сердобска осудили за пьяное ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В октябре мужчина, который никогда не учился в автошколе и не получал водительского удостоверения, подшофе сел за руль машины своей сожительницы и вместе с приятелем отправился в путь.

На трассе Тамбов - Пенза - Беково водитель не справился с управлением, автомобиль вынесло сначала на встречку, затем на обочину и в кювет, где он опрокинулся. Пассажир от полученных травм скончался.

Сердобчанин полностью признал свою вину и раскаялся. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел «добровольное возмещение ущерба, наличие престарелых бабушки и дедушки, имеющегося на иждивении малолетнего ребенка, сожительницы, являющейся инвалидом, содержание и воспитание имеющихся у нее четверых малолетних детей-инвалидов».

В итоге ему назначили наказание в виде четырех лет колонии общего режима с лишением права управлять транспортом на два с половиной года.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в Сердобском городском суде.

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Гость|26.03.2020 13:46|

penzainform.ru писал(a):

сожительницы, являющейся инвалидом
Как был доказан факт сожительства? Они прям перед судьёй сношались?

Гость|26.03.2020 13:50|

У дикой мордвы бывает как то по другому?

Гость|26.03.2020 14:00|

Два первых комментария написалм именно дебилы негиамотные

Гость|26.03.2020 14:04|

Как был доказан факт сожительства? Они прям перед судьёй сошлись? Не знаешь, как доказывается, то сиди и не тявкай, неуч

Гость|26.03.2020 14:07|

Гость писал(a):

Два первых комментария написалм именно дебилы негиамотные
Гиамотей нашолси!

Гость|26.03.2020 14:40|

Гиамотей нашолси!Да, опечатка и непонимание, а ещё и оскорбления от недалекого ума, это разные вещи. Куда вы лезете про доказательства, про своих мордовских родителей?? В зеркало посмотри на себя,принц голубых кровей, а морда от сковороды не отличается

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