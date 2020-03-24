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Криминал | В Пензенской области нетрезвый гость угрожал задушить хозяйку

24.03.2020|10:02
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Пензенский районный суд вынес приговор местному жителю. 27-летний мужчина признан виновным в разбое.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 29 сентября 2019 года в селе Засечном. Мужчина гостил у своей 32-летней знакомой, они вместе употребляли спиртное. После застолья гость схватил женщину за шею и начал ее душить. Он требовал отдать ему сбережения и угрожал: «Что тебе важнее, деньги или жизнь? Не отдашь деньги, задушу тебя!»

Испугавшись, потерпевшая отдала ему 40 тысяч рублей. Мужчина скрылся и потратил их. Однако уйти от преследования ему не удалось. Злоумышленника задержали, по факту случившегося возбудили уголовное дело.

Во время судебного заседания мужчина признал вину и раскаялся. К смягчающим обстоятельствам также отнесли то, что он добровольно возместил имущественный ущерб и моральный вред. К отягчающим - совершение преступления в состоянии опьянения.

Потерпевшая просила не лишать подсудимого свободы, однако суд отправил его в колонию общего режима на один год.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили представители районного суда.

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Гость|24.03.2020 10:25|

Бабы тащат домой кого попало. Абы табак.

Гость|24.03.2020 10:26|

penzainform.ru писал(a):

Потерпевшая просила не лишать подсудимого свободы
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Имя: Гость
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