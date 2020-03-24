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Криминал | В пензенской многоэтажке обнаружили нарколабораторию

24.03.2020|16:47
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В квартире занимались нелегальным растениеводством. Нарколабораторию обнаружили сотрудники полиции в одной из городских многоэтажек.

«Гражданин 1984 года рождения, уроженец Пензы, занимался в своей квартире выращиванием наркотического средства конопля с целью изготовления наркотика (марихуаны) для дальнейшего сбыта. В этих целях он использовал специальное оборудование, специальные системы полива и освещения», - сообщил зам. начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

Вместе со специализированным оборудованием сотрудники полиции изъяли и готовую продукцию.

«В ходе дальнейшего проведения мероприятий был установлен его подельник, ролью которого был сбыт наркотического средства, выращенного в нарколаборатории, на территории города Пензы наркозависимым лицам», - пояснил Алексей Власов.

Мужчину задержали непосредственно во время распространения запрещенных веществ. Обоим подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

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Гость|24.03.2020 20:01|

Ну почему не ведётся отстрел? Эти таки же террористы только замедленного действия, конечная цель истребить молодое поколение,после чего нам придет всем пиздец.

Имя: Гость
Комментарий:

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