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Криминал | Сердобчанка последовала инструкции мошенника и лишилась денег

21.03.2020|17:01
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Жительницу Сердобска обманул псевдо работник службы безопасности известного банка. Напугал владелицу карты тем, что на ее имя якобы оформляют кредит, и женщина утратила бдительность. Выполнила то, что посоветовал ей сделать собеседник, а именно - самостоятельно оформить заем на сайте финансового учреждения через «Личный кабинет».

«Следуя инструкциям незнакомца, заявительница оформила кредит в размере 82 000 рублей, которые были зачислены на счет ее банковской карты, после чего она сообщила неизвестному реквизиты банковской карты и цифровые коды, которые поступили в СМС-сообщениях банка. Потом она обнаружила, что со счета ее карты списали всю сумму кредита», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

По факту кражи проводится проверка. Лица, причастные к этому преступлению, устанавливаются.

«Полиция Пензы напоминает: банковская карта - это ключ к вашему банковскому счету! Поэтому никому не сообщайте полные данные вашей карты и свои персональные данные, такие как серия и номер паспорта, ваши полные фамилия, имя и отчество. Ни в коем случае не подключайте удаленный доступ к счету вашей банковской карты на незнакомые номера и не сообщайте никому коды и пароли, которые поступают в СМС-сообщениях банка и не подлежат передаче посторонним лицам», - предупредила Ольга Евдокимова.

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Гость|21.03.2020 20:02|

Звонили эти дятлы тоже , в полицию сообщил. Откуда у них персональные данные ? Кроме Сбербанка нигде не числюсь.

Имя: Гость
Комментарий:

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