21.03.2020 | 10:24

Вечером в пятницу, 20 марта, по телефону 02 позвонила испуганная жительница микрорайона Бугровка и рассказала, что в доме происходит драка. Конфликт разгорелся между ее 70-летним отцом и его племянником.

По адресу немедленно прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. 46-летний агрессор попытался убежать, однако правоохранители задержали его.

Женщина рассказала, что тот избил ее отца. Пожилой мужчина подтвердил слова дочери.

«Росгвардейцы вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие врачи осмотрели пенсионера и госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму. Задержанного гражданина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.