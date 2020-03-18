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Криминал | Избивший друга пензенец посчитал сумму компенсации завышенной

18.03.2020|16:52
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Пензенцу, избившему друга, не удалось добиться уменьшения размера компенсации морального вреда за причинение тяжкого вреда здоровью.

В декабре 2017 года горожанин поздравлял приятеля с рождением сына. Важное событие мужчины отметили распитием спиртного.

«Между товарищами возникла ссора, в ходе которой пензенец нанес мужчине ногой, обутой в зимний ботинок, несколько ударов по голове и правой руке, которой потерпевший пытался защититься», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Итогами праздника стали черепно-лицевая травма и сломанная рука у молодого отца.

В октябре 2018 года суд признал агрессора виновным в причинении тяжкого вреда здоровью.

Пострадавший мужчина потребовал взыскать с обидчика компенсацию морального вреда. Служители Фемиды частично удовлетворили его требование. Ответчик должен был выплатить покалеченному приятелю 300 000 рублей.

Пензенец с таким решением не согласился и подал апелляцию. По его мнению, при определении суммы суд не учел, что на иждивении у него находятся двое детей и неработающая супруга.

«В соответствии с заключением участвовавшего в деле прокурора суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ответчика, оставив решение без изменения», - добавила Светлана Артамонова.

Приговор вступил в законную силу.

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