18.03.2020 | 16:52

Пензенцу, избившему друга, не удалось добиться уменьшения размера компенсации морального вреда за причинение тяжкого вреда здоровью.

В декабре 2017 года горожанин поздравлял приятеля с рождением сына. Важное событие мужчины отметили распитием спиртного.

«Между товарищами возникла ссора, в ходе которой пензенец нанес мужчине ногой, обутой в зимний ботинок, несколько ударов по голове и правой руке, которой потерпевший пытался защититься», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Итогами праздника стали черепно-лицевая травма и сломанная рука у молодого отца.

В октябре 2018 года суд признал агрессора виновным в причинении тяжкого вреда здоровью.

Пострадавший мужчина потребовал взыскать с обидчика компенсацию морального вреда. Служители Фемиды частично удовлетворили его требование. Ответчик должен был выплатить покалеченному приятелю 300 000 рублей.

Пензенец с таким решением не согласился и подал апелляцию. По его мнению, при определении суммы суд не учел, что на иждивении у него находятся двое детей и неработающая супруга.

«В соответствии с заключением участвовавшего в деле прокурора суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ответчика, оставив решение без изменения», - добавила Светлана Артамонова.

Приговор вступил в законную силу.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.