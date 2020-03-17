17.03.2020 | 12:11

Житель Пензы не по-товарищески обошелся со знакомым по работе, живущим в Наровчате.

10 января горожанин приехал к приятелю и попросился пожить несколько дней. Тот на глазах у гостя достал из борсетки деньги, чтобы купить спиртное и продукты. Мужчины выпили и закусили, а затем сельчанин ушел ночевать к бабушке, уступив товарищу свое жилище.

Гость, оставшись в одиночестве, забрал из чужой борсетки купюры, потом позвонил хозяину и сказал, что к нему на квартиру нагрянули полицейские и провели обыск, а его самого задержали. После этого он вызвал такси и уехал в Пензу.

Когда наровчатец вернулся домой, дверь была закрыта, в квартире царил беспорядок, из борсетки исчезли 15 000 рублей. Его гость исчез и на звонки не отвечал, соседи же сказали, что никакой полиции в доме ночью не было.

Мужчина обратился в правоохранительные органы, и злоумышленник пошел под суд.

Служители Фемиды учли ряд смягчающих обстоятельств, в том числе признание вины, раскаяние и наличие двух малолетних детей.

«Суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 15% в доход государства. Также полностью удовлетворен гражданский иск потерпевшего о возмещении материального ущерба. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.