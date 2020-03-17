Сетевое издание|18+|Вторник|17 мар 2020|13:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Ясно |
  83.45  |  $  75.23

Криминал | Житель Пензы обокрал гостеприимного друга под видом обыска

17.03.2020|12:11
Печать

Житель Пензы не по-товарищески обошелся со знакомым по работе, живущим в Наровчате.

10 января горожанин приехал к приятелю и попросился пожить несколько дней. Тот на глазах у гостя достал из борсетки деньги, чтобы купить спиртное и продукты. Мужчины выпили и закусили, а затем сельчанин ушел ночевать к бабушке, уступив товарищу свое жилище.

Гость, оставшись в одиночестве, забрал из чужой борсетки купюры, потом позвонил хозяину и сказал, что к нему на квартиру нагрянули полицейские и провели обыск, а его самого задержали. После этого он вызвал такси и уехал в Пензу.

Когда наровчатец вернулся домой, дверь была закрыта, в квартире царил беспорядок, из борсетки исчезли 15 000 рублей. Его гость исчез и на звонки не отвечал, соседи же сказали, что никакой полиции в доме ночью не было.

Мужчина обратился в правоохранительные органы, и злоумышленник пошел под суд.

Служители Фемиды учли ряд смягчающих обстоятельств, в том числе признание вины, раскаяние и наличие двух малолетних детей.

«Суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 15% в доход государства. Также полностью удовлетворен гражданский иск потерпевшего о возмещении материального ущерба. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|17.03.2020 12:28|

Крыса.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте