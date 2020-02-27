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Криминал | Пензенец лишил приятеля жизни, припомнив старые обиды

27.02.2020|16:42
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Чуть больше двух месяцев потребовалось следователям, чтобы завершить уголовное дело по преступлению, совершенному в Пензе.

20 декабря 2019 года 41-летний житель областного центра и его приятель шли по частному сектору в районе Севера. В руке мужчина держал стеклянную бутылку со спиртным.

На улице Новой ему пришла в голову мысль разобраться с 55-летним знакомым, на которого он таил обиду. Мужчин много лет связывали неплохие отношения, но в последние годы участились конфликты: старший периодически поколачивал младшего.

Поудобнее перехватив емкость с алкоголем, пензенец попросил попутчика подождать его на улице, а сам зашел в дом. Хозяин лежал на диване. Гость ударил его бутылкой по голове и вышел, а владелец дома скончался от черепно-мозговой травмы.

«Подозреваемый задержан и по решению суда заключен под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Гость|27.02.2020 18:09|

Это водка палёная виновата.

Гость|27.02.2020 20:28|

Гость писал(a):

Это водка палёная виновата.
Буртасский менталитет в этом виноват

Имя: Гость
Комментарий:

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