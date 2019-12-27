27.12.2019 | 12:20

21-летний житель Кузнецка стал фигурантом уголовного дела из-за нежелания отдать долг Родине.

В конце ноября молодой человек получил повестку. 2 декабря он должен был пройти в военкомате медицинское освидетельствование, но врачи не дождались призывника.

Уважительных причин для неявки на комиссию у парня не оказалось. Его вновь пригласили в комиссариат, на этот раз назначив встречу на 18 декабря. Но кузнечанин вновь не явился.

«Молодой человек пояснил следователю, что не желает проходить военную службу, в связи с чем не являлся в назначенные даты в военкомат. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.