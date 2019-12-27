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Криминал | Кузнечанин объяснил неявку на комиссию нежеланием служить в армии

27.12.2019|12:20
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21-летний житель Кузнецка стал фигурантом уголовного дела из-за нежелания отдать долг Родине.

В конце ноября молодой человек получил повестку. 2 декабря он должен был пройти в военкомате медицинское освидетельствование, но врачи не дождались призывника.

Уважительных причин для неявки на комиссию у парня не оказалось. Его вновь пригласили в комиссариат, на этот раз назначив встречу на 18 декабря. Но кузнечанин вновь не явился.

«Молодой человек пояснил следователю, что не желает проходить военную службу, в связи с чем не являлся в назначенные даты в военкомат. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Гость|27.12.2019 13:05|

penzainform.ru писал(a):

Молодой человек пояснил следователю, что не желает проходить военную службу, в связи с чем не являлся в назначенные даты в военкомат. Расследование уголовного дела продолжается»,
Что там расследовать? Человек пояснил свою позицию. Пацифист и ему противен вид оружия и крови.

Гость|27.12.2019 13:19|

В стране капитализм...

Гость|27.12.2019 13:19|

Какой долг Родине он должен отдать? Что он у нее занимал?

Гость|27.12.2019 13:39|

Гость писал(a):

Пацифист и ему противен вид оружия и крови.

И чо? для таких тоже есть вариант службы - за неходячими в доме инвалидов ухаживать. причем за зарплату. Какие проблемы?

Гость|27.12.2019 13:40|

Гость писал(a):

Какой долг Родине он должен отдать? Что он у нее занимал?
Мирное небо над головой он занимал. А ты дурачок.

Гость|27.12.2019 13:43|

Он этой "родине" ничего не должен!

Гость|27.12.2019 13:44|

Ага,кто из сыновей чиновников,и не только отдал долг родине?

Кто из самих молодых чиновников служил там?У всех "уважительные" причины откосить.

Армия должна быть наемной:хочешь защищать интересы Ротенбергов,Сечиных,проворовавшихся чиновников,или миллиардеров-чиновни ков,-иди служи и получай за это деньги

Гость|27.12.2019 13:51|

"Дурачок" с твоей клавиатуры звучит как похвала, патриот. Олигархи тебе будут благодарны.

Гость|27.12.2019 13:52|

Мы этой Родине столько должны, за все! А она нам взамен повышение пенсионного возраста, налогов, платных врачей и репетиторов.

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